Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллаш-Боаш: «Слуцкий — честный и достойный человек»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пообщался с клубной пресс-службой перед матчем с ЦСКА в рамках 22-го тура РФПЛ. Особое внимание португалец уделил персоне Леонида Слуцкого, который совмещает должности главного тренера армейцев и наставника сборной России.

    — Нет ли у Леонида Слуцкого преимущества, поскольку он знает, как чувствуют себя сейчас зенитовцы?

    — Конечно, у него есть какая-то информация на этот счет — о состоянии, мотивации. Понятно, что это непростой и немного неловкий момент для тренера. Но должен сказать, что Слуцкий — достойный человек с сильными качествами, и то как он вел себя, говорит, что он честен.

    Хотя, безусловно, это не самая обычная ситуация, когда тренер команды, которая борется за чемпионство, является и тренером сборной. Она не идеальна и может дать определенное преимущество. Однако то, как он вел себя в сборной, говорит о том, что он честный и достойный человек.

    Напомним, что матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 3 апреля. Начало встречи в 19:30.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2016 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 апреля 2016, 16:58

      Политес и не более того, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 1 апреля 2016, 14:10

      лизун

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      black_spirit 1 апреля 2016, 14:08

      Если Зенит проиграет, АВБ, возможно, объяснит поражение игрой в сборной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 1 апреля 2016, 13:06

      Вот у нас за что бабки люди получают в РФПЛ? Не могут такие матчи после сборных не ставить, ща опять один не готов, другой устал...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 1 апреля 2016, 13:03

      такой же как ты, рука руку моет

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11