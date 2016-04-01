Маурисио ждет получения российского гражданства

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассчитывает продлить свой действующий контракт с клубом по окончании текущего сезона.

«Конечно, я хотел бы продлить контракт с «Зенитом». Но все-таки этот вопрос не ко мне. Решение будут принимать руководство и тренер. А меня в Санкт-Петербурге все устраивает: и отношения в команде, и сам город, моей семье здесь очень комфортно.

Я очень хочу получить и российское гражданство. Я разговаривал на эту тему с руководством «Зенита», и мне обещали оказать содействие. Посмотрим, как все сложится», – заявил Маурисио.

Напомним, что действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2016 года.