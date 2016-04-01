Сычев не соответствует уровню «Нефтчи»

Не я конечно не спорю что Сыч уже не тот и что он сдулся.Но мля,господа,слышать про несоответствие уровню,от представителя команды которая занимает 7 место в турнире из 10 команд(даже уже из 9 т.к одна команда снялась с чемпионата) чемпионата Азербайджана,т.е даже не Сербии,или Чехии на худой конец это достаточно смешно.Ты бы сразу тогда добавлял что ли что и уровень Нефтчи не соответствует уровню профессиональных и качественных футболистов))А то так заявил,будто сам в Барселоне работает
Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтчи» Вели Гасымов считает, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев не соответствует уровню команды.
«Честно говоря, такой вопрос в клубе не рассматривался. Но даже если бы рассматривали, то он, по-моему, просто не подошел бы нам. Можно сказать, что он в данный момент как футболист не соответствует уровню «Нефтчи», – заявил Гасымов.
Стоит отметить, что последним клубом 32-летнего уроженца Омска был казахстанский «Окжетпес».