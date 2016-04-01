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    Сычев не соответствует уровню «Нефтчи»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтчи» Вели Гасымов считает, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев не соответствует уровню команды.

    «Честно говоря, такой вопрос в клубе не рассматривался. Но даже если бы рассматривали, то он, по-моему, просто не подошел бы нам. Можно сказать, что он в данный момент как футболист не соответствует уровню «Нефтчи», – заявил Гасымов.

    Стоит отметить, что последним клубом 32-летнего уроженца Омска был казахстанский «Окжетпес».

    Источник: Azerisport.com

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    01.04.2016 09:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 1 апреля 2016, 16:10

      Не я конечно не спорю что Сыч уже не тот и что он сдулся.Но мля,господа,слышать про несоответствие уровню,от представителя команды которая занимает 7 место в турнире из 10 команд(даже уже из 9 т.к одна команда снялась с чемпионата) чемпионата Азербайджана,т.е даже не Сербии,или Чехии на худой конец это достаточно смешно.Ты бы сразу тогда добавлял что ли что и уровень Нефтчи не соответствует уровню профессиональных и качественных футболистов))А то так заявил,будто сам в Барселоне работает

      0
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      Рейтинг: +27

      Trava_Coentrão 1 апреля 2016, 14:37

      пусть картошку копает в берибиджане

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 1 апреля 2016, 13:03

      Похоже ему паспорт левый сделали в свое время- в 27-28 лет так сдуться...

      0
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > headdevil 1 апреля 2016, 14:26

      В Спартаке это отработанная политика.

      Только потом они затрудняются объяснить: почему их молодёжка вся увешана победами над детьми -- но когда спартачей берут во взрослые составы, спартачи оказываются не юными талантами -- а неуклюжими дядьками без перспективы роста.

      2
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      Рейтинг: +483

      headdevil > ФК Зенит всея Руси 7 апреля 2016, 11:41

      То есть Дзюба с Сычевым одного возраста примерно?)

      0
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      Рейтинг: +12

      Lord1993 1 апреля 2016, 12:12

      Даааааааааааа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      nail1984 1 апреля 2016, 11:37

      Жаль)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 1 апреля 2016, 10:45

      Всё бренно. Даже Сычев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 апреля 2016, 10:21

      Спартаковское прошлое не отпускает. Неудачник навсегда.

      -2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > ФК Зенит всея Руси 1 апреля 2016, 11:43

      В точку)

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 1 апреля 2016, 10:13

      Жалко, хороший был футболист, но, видимо, всему своё время

      1
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 1 апреля 2016, 10:12

      Жаль парня

      1
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      Рейтинг: +17

      Medium 33 1 апреля 2016, 10:06

      Действительно, пора на покой, а то и сам мучается и людей смешит

      1
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