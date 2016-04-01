Сальков: «В ЦСКА мог перейти Тевес, но взяли Жо»

Бывший спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков рассказал о том, как в команде появился нападающий Жо.

– Высокого парня взяли, нападающего… Как же его… Жо! Нацеливался я в «Коринтианс» на другого форварда, тот выше котировался, много забивал. Но его в Англию продали, а Жо я запомнил.

– Второго-то как звали?

– Карлос Тевес. Да-да, мы вели Тевеса, мог перейти в ЦСКА.

– Чтобы Жо никто не перехватил, купили сразу?

– Что вы, сразу ЦСКА никого не покупает. Я за Жо месяцев семь следил. Турнир в Голландии, юношеский чемпионат мира в Эмиратах…

– Когда поняли – хватит просматривать, надо подписывать контракт?

– Возвращался из Южной Америки. Остановился в Ливерпуле, неподалеку от аэропорта снял гостиницу. Едва прилег отдохнуть – звонок. Беру трубку, голос Гинера. Я даже встал. Спрашивает: «Ты как оцениваешь Жо?» Оказывается, явились агенты, нужно определяться. «Евгений Леннорович, сколько просят?» Услышав сумму, ахнул: «Берите! Срочно! Пока те не передумали…» Когда вернулся в Москву, Жо уже был футболистом ЦСКА. Быстро оправдал, – сказал Сальков.