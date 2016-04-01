Берлускони: «Доннарумма не продается, Михайлович доработает сезон»

Президент «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что клуб не рассматривает варианты продажи 17-летнего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

«Доннарумма не продается. На протяжении следующих 15 лет он будет вступать за «Милан», – сказал Берлускони.

Также глава миланского клуба прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера Синиши Михайловича.

«Я не думаю, что было бы правильно сейчас обсуждать смену тренера. Михайлович доработает до конца сезона, а там будет видно».