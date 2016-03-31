Фергюсон: «Дайте ван Гаалу время, он обязательно начнет побеждать»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выразил поддержку в адрес нынешнего наставника манкунианцев Луи ван Гаала.

«Ван Гаал еще покажет себя, нужно лишь немного подождать. Луи возглавил клуб, у которого было много проблем. Предоставьте ему время, чтобы устранить эти проблемы, и тогда он обязательно начнет побеждать», – считает Фергюсон.

По итогам 31-го тура английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед имеет на своем счету 50 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице.