Неста: «Не сомневаюсь, что и в «Баварии» Анчелотти добьется успеха»

Главный тренер «Майами» Алессандро Неста признался, что что за тренерскими советами всегда обращается к своему соотечественнику Карло Анчелотти.

«Пример для подражания? Карло Анчелотти мне как отец, он самый лучший. Я проработал с ним восемь лет. Мне всегда нравилось то как он работает с группой, его тактические познания и все остальное. Когда мне нужен совет – я звоню ему.

Это тот тренер, который с любой командой способен завоевывать трофеи. Не сомневаюсь, что и в «Баварии» он добьется успеха», – считает Неста.

Напомним, что Неста выступал под руководством Анчелотти в составе «Милана».