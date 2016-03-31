Генич: «Зидану нужен цепной пес в центре поля»

Известный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич уверен, что в предстоящем матче «Реала» с «Барселоной» в рамках 31-го тура испанской Примеры мадридскому клубу придется сложно.

«Зидан должен взять на вооружение вариант игры с цепным псом в центре поля, который бы там всех колошматил. Переиграть «Барселону» в футбол Мадриду сейчас практически нереально. Зато «Реал» может передавить и перетерпеть соперника, навязывая постоянный прессинг на каждом участке поля», – считает Генич.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится 2 апреля в 21:30 по московскому времени.