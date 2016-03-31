Липпи рекомендует «Ювентусу» продать Погба

Бывший наставник «Ювентуса» Марчелло Липпи считает, что клуб может позволить себе продать звезду «бьянконери» Поля Погба.

«Стоит ли «Ювентусу» продавать Погба? Когда я вернулся в «Ювентус» после «Интера», то Андреа Аньелли сказал мне, что клуб планирует продать Зидана. Я высказался против этого, но он заверил меня, что все полученные деньги будут уйдут на новичков.

Мы выложили те средства в реконструкцию команды, заполучив Буффона, Недведа и Тюрама. В итоге мы выиграли все, что возможно», – рассказал Липпи.

Напомним, что в приобретении Погба заинтересованы несколько клубов. В том числе «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Сити».