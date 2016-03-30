Санчес купил два футбольных поля для детей своего родного города

Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес приобрел два искусственных футбольных поля в своем родном городе Токопилья, чтобы местные дети могли заниматься футболом.

Эту благотворительную акцию футболист осуществил, находясь в расположении сборной во время матчей отбора на ЧМ-2018.

«Люди часто идут по неверной дороге, употребляя алкоголь и наркотики, и это плохая новость для детей.

Я построил два футбольных поля, потому что хочу, чтобы у детей была нормальная площадка, на которой можно играть и которой не было в свое время у меня.

Мне повезло, и я сумел уехать из страны и начать играть в футбол, но это маленький город, и такие возможности есть не у всех.

Каждый раз, когда я приезжаю в Чили, я стараюсь организовывать какие-то мероприятия и дарить подарки, чтобы видеть улыбки на детских лицах», – сказал Санчес.