Санчес купил два футбольных поля для детей своего родного города

Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес приобрел два искусственных футбольных поля в своем родном городе Токопилья, чтобы местные дети могли заниматься футболом.
Эту благотворительную акцию футболист осуществил, находясь в расположении сборной во время матчей отбора на ЧМ-2018.
«Люди часто идут по неверной дороге, употребляя алкоголь и наркотики, и это плохая новость для детей.
Я построил два футбольных поля, потому что хочу, чтобы у детей была нормальная площадка, на которой можно играть и которой не было в свое время у меня.
Мне повезло, и я сумел уехать из страны и начать играть в футбол, но это маленький город, и такие возможности есть не у всех.
Каждый раз, когда я приезжаю в Чили, я стараюсь организовывать какие-то мероприятия и дарить подарки, чтобы видеть улыбки на детских лицах», – сказал Санчес.