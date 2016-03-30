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  • Зотов: «Забастовка в «Кубани»? Обращение в трудовые инспекции или прокуратуру – более действенный метод»

Зотов: «Забастовка в «Кубани»? Обращение в трудовые инспекции или прокуратуру – более действенный метод»

30 марта 2016, 18:36
4

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг краснодарской «Кубани».

«Проблемы с финансированием в «Кубани» возникли не сегодня, в клубе уже давно плохая ситуация. К сожалению, мы не понимаем, с кем там вести диалог. Там не могут разобраться, кто руководит клубом, а кто занимается его финансированием. Мы разговаривали с вице-губернатором, с Олегом Мкртчаном, все друг на друга кивают, и непонятно, кто принимает решения. Ситуация с Сергеем Ташуевым, кстати, тоже показательная. Одни силы пытаются добиться его увольнения, другие хотят это предотвратить. Это тормозит оперативную работу в клубе, в том числе прохождение денежных средств и их попадание на банковские счета футболистов. Будем надеяться, что футболистов услышат и погасят задолженности перед ними. Мы не сомневаемся, что у «Кубани» есть такая возможность.

Конечно, забастовка – это уже последняя мера, которая повлечет за собой ряд других ситуаций. Это убивает имидж клуба, но руководители больше боятся, когда футболисты обращаются в трудовые инспекции или в прокуратуру. Поверьте мне, это более действенный метод, который имеет влияние», – сказал Зотов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (4)
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Aztec58
1459352396
Сколько членов в зотовском профсоюзе, а?
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андрей андреев
1459365416
Щас насчёт задержек зарплаты очень строго,вплоть до лишения свободы. Интересно посодют губернатора или нет?
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