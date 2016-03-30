Зотов: «Забастовка в «Кубани»? Обращение в трудовые инспекции или прокуратуру – более действенный метод»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг краснодарской «Кубани».

«Проблемы с финансированием в «Кубани» возникли не сегодня, в клубе уже давно плохая ситуация. К сожалению, мы не понимаем, с кем там вести диалог. Там не могут разобраться, кто руководит клубом, а кто занимается его финансированием. Мы разговаривали с вице-губернатором, с Олегом Мкртчаном, все друг на друга кивают, и непонятно, кто принимает решения. Ситуация с Сергеем Ташуевым, кстати, тоже показательная. Одни силы пытаются добиться его увольнения, другие хотят это предотвратить. Это тормозит оперативную работу в клубе, в том числе прохождение денежных средств и их попадание на банковские счета футболистов. Будем надеяться, что футболистов услышат и погасят задолженности перед ними. Мы не сомневаемся, что у «Кубани» есть такая возможность.

Конечно, забастовка – это уже последняя мера, которая повлечет за собой ряд других ситуаций. Это убивает имидж клуба, но руководители больше боятся, когда футболисты обращаются в трудовые инспекции или в прокуратуру. Поверьте мне, это более действенный метод, который имеет влияние», – сказал Зотов.