Газизов: «Информация о желании Зинченко покинуть «Уфу» не соответствует действительности»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Александр Зинченко ближайшим летом может перейти в другой клуб ради получения возможности выступать за сборную Украины.

«Информация о желании Александра Зинченко покинуть «Уфу» не соответствует действительности. Он игрок нашего клуба. До конца сезона Зинченко останется в «Уфе», а дальше будем решать. По нему много предложений из различных клубов, естественно, что парень хочет прогрессировать. Он сам чувствует, что он игрок «Уфы», и благодарен за это команде. Поэтому подобная информация – это слухи», – заявил Газизов.

В текущем сезоне Зинченко принял участие в 20 матчах за «Уфу», в которых дважды забил и записал на свой счет три голевые передачи.