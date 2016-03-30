Малафеев: «Что я только ни делал, а длинные удары как у Акинфеева не получались»

Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о том, как он конкурировал с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым за место в основном составе сборной.

«Мне часто делали скучнейшие комплименты. Говорили: «Ты на ленточке хорош». Так вратарь и должен быть на ленточке хорош! Или вот еще часто слышал – «ты хорош, когда один на один выходят, все перекрываешь»… Но это тоже вратарская азбука!

Зато знаю, каким был мой главный недостаток. Как бы я ни закачивал ноги, – не получались длинные удары как у Акинфеева. У него до чужой штрафной мяч долетал, а у меня дальше центра не перемахивал. Что я только ни делал, сколько бил по мячу! Потом понял – бесполезно. Это индивидуальная особенность», – поделился Малафеев.