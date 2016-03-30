ФА может дисквалифицировать Демикелиса за игру на ставках

Защитник «Манчестер Сити» Мартин Демикелис может быть дисквалифицирован английской федерацией футбола за игру в букмекерских конторах.

Сообщается, что на неделе между 22 и 28 января 35-летний аргентинец сделал несколько ставок на футбольные события, чем нарушил один из пунктов правил ФА. В стане «горожан» рассчитывают, что дисквалификации футболиста удастся избежать, учитывая факт того, что деньги Демикелисом были поставлены не на матчи английского первенства.

В текущем сезоне Демикелис принял участие в 29 играх за «Манчестер Сити» и забил один гол.