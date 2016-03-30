Месси оказался в центре скандала в Египте

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оказался вовлечен в скандальную историю в Египте. Не думая ни о чем плохом, футболист сборной Аргентины попросил выставить свои бутсы на аукционе, а вырученные средства передать на благотворительность. В стране нашлись люди, которых такой жест футболиста оскорбил, сообщает портал Ahram Online.

«Нас никогда в течение 7 тысяч лет нашей цивилизации никто не унижал. Я ударю тебя туфлями, Месси. Вот, возьми мою туфлю, я жертвую ее Аргентине», — сказал депутат египетского парламента Саид Асасин.

«Наши бедняки в таких подачках не нуждаются. Бутсы предназначены для того, чтобы выходить в них на поле. Я растерян. Было бы лучше положить эти туфли ему на голову. Пусть дает свои бутсы Аргентине, где куча бедняков», – выступил с заявлением пресс-секретарь федерации футбола Египта Азми Мегахед.

Сам футболист ситуацию пока не прокомментировал.