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Месси оказался в центре скандала в Египте

30 марта 2016, 08:47
28

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оказался вовлечен в скандальную историю в Египте. Не думая ни о чем плохом, футболист сборной Аргентины попросил выставить свои бутсы на аукционе, а вырученные средства передать на благотворительность. В стране нашлись люди, которых такой жест футболиста оскорбил, сообщает портал Ahram Online.

«Нас никогда в течение 7 тысяч лет нашей цивилизации никто не унижал. Я ударю тебя туфлями, Месси. Вот, возьми мою туфлю, я жертвую ее Аргентине», — сказал депутат египетского парламента Саид Асасин.

«Наши бедняки в таких подачках не нуждаются. Бутсы предназначены для того, чтобы выходить в них на поле. Я растерян. Было бы лучше положить эти туфли ему на голову. Пусть дает свои бутсы Аргентине, где куча бедняков», – выступил с заявлением пресс-секретарь федерации футбола Египта Азми Мегахед.

Сам футболист ситуацию пока не прокомментировал.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (28)
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медведь 102
1459317733
вот тупые
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Георгий 07 01 93 рус
1459319175
Понтавщики они все черный
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Protosser
1459319790
Говноеды охреневшие. Вы спросите людей, которым была адресована помощь - нужна она им или нет. Пи**ры зажравшиеся.
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Igreks
1459320663
чиновник красава)))
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Barsuk52
1459320745
эти бутся дороже египта
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Майор Дзагоев
1459327986
Д-да, неувязочка вышла. "Восток - дело тонкое", Лео, будь, пожалуйста, аккуратнее на будущее
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Gans333
1459329594
На востоке к обуви особое отношение, даже на переговорах нельзя ногу на ногу положить, поскольку вы покажете подошву своих туфель, тем самым вы проявите своё неуважение и всё пойдет на смарку, нужно думать прежде, чем что-то сделать, тем более в другой стране и тем более на Востоке
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bringing
1459331953
Помогай людям и никого не слушай,особенно депутатов и всяких наворованных политиков,они живут богато на рабах и чешут только языками.Какая разница Восток там,ну и что,если есть возможность помочь,везде есть бедные люди,а уж помочь детям,больным детям -это без ценно ! Твори добро. * А туфли,подошвы и всякая шляпа про эти знаки типа не уважение это жесть,уж такую чушь НЕ люди придумают,аж деваться некуда...
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MU-fanatic
1459334628
все по делу сказал!!!
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MU-fanatic
1459334667
мог бы и просто денег дать в благотворительный фонд,без аукциона!!!
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