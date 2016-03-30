Товарищеские матчи. Германия разгромила Италию, Англия уступила Голландии

В товарищеском поединке сборная Германии нанесла разгромное поражение Италии, полностью реабилитировавшись за поражение от англичан в прошлом поединке. Сборная Англии, в свою очередь, уступила в родных стенах Голландии, ведя по ходу встречи. В других матчах Португалия на своем поле победила сборную Бельгии, а Шотландия с минимальным счетом обыграла Данию.

Товарищеские матчи

Германия – Италия – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кроос, 24; 2:0 – Гетце, 45; 3:0 – Эктор, 59; 4:0 – Озил (пенальти) , 75; 4:1 – Эль-Шаарави, 83.

Англия – Голландия – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Варди, 41; 1:1 – Янссен (пенальти), 50; 1:2 – Нарсинг, 78.

Португалия – Бельгия – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Нани, 20; 2:0 – Роналду, 40; 2:1 – Лукаку, 63.

Шотландия – Дания – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ричи, 8.