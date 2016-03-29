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    Конте: «Уже знаю имена 16-ти игроков, которые наверняка отправятся на Евро со сборной Италии»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте отметил, что уже определил для себя 16 игроков «скуадры адзурры», которые наверняка поедут на чемпионат Европы во Франции в составе национальной команды.

    «У меня уже есть список из 16-ти человек, которые наверняка отправятся с командой во Францию. Последние несколько дней кому-то дали гарантию места в составе, а кого-то наоборот ее лишили. В окончательный список попадут только те, кто этого действительно достоин. Никакого блата не будет.

    Важно не забывать, что мы – команда, сохранить это. Не хотелось бы потом краснеть перед моим сменщиком в сборной Италии», – сказал Конте.

    Источник: Football Italia

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    29.03.2016 22:39
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