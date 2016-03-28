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    Конте: «Окончательно решил, что покину сборную Италии после Евро-2016»

    Наставник сборной Италии Антонио Конте заявил, по окончании чемпионата Европы он прекратит работу с национальной командой. По словам специалиста, это решения является окончательным.

    «Результат выступления сборной на чемпионате Европы-2016 никак не повлияет на мое решение. После товарищеской игры с Германией я смогу провести немного времени с семьей. Может быть я и буду о чем-либо сожалеть потом, но я окончательно все решил. Мне скучно без работы у бровки», – сказал Конте.

    Напомним, по информации СМИ, Конте достиг договоренности с «Челси».

    Источник: Football Italia

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    28.03.2016 21:59
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