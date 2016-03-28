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    Мутко: «Уверен, в матче с Францией игроки сборной России покажут все, на что способны»

    Президент РФС Виталий Мутко отметил, что товарищеский матч со сборной Франции очень важен для России в рамках подготовки к чемпионату Европы-2016.

    «Посмотрите, как французы сыграли с голландцами. Это очень сильная, резкая команда, очень мотивированная перед домашним для них чемпионатом Европы. Конечно, в таком сопернике мы сейчас очень нуждаемся, нужно проверить себя, посмотреть, может, у кого самооценка завышенная, у кого заниженная, и вообще понять, как мы можем играть с такой сборной, как Франция.

    Это будет хорошей репетицией перед чемпионатом Европы. Жаль, что приболел у нас Игорь Денисов, но я уверен, что ребята покажут все, на что способны, в этой встрече, и матч получится интересным для болельщиков», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    28.03.2016 21:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 00:36

      +++++

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Aztec58 29 марта 2016, 00:37

      Алексу1951

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 28 марта 2016, 21:48

      Все не надо показывать,
      ибо стыдно у кого видно,
      лучше уж что то оставят для ЕВРО)))

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