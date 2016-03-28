Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Врач сборной России: «Все футболисты без проблем прошли допинг-тест ВАДА»

    Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о том, как проходили допинг-тест футболисты национальной команды. Напомним, в преддверии товарищеского матча с Францией представители ВАДА провели плановую проверку российских футболистов на наличие в их организме запрещенных препаратов.

    «Это была плановая проверка, которая проводится перед всеми крупными мероприятиями. Ей подвергаются все команды, участвующие в Евро. Десять футболистов определяются с помощью жеребьевки.

    Все наши игроки спокойно прошли тесты, сдали кровь и мочу. Никаких проблем не было, все осталось в штатном режиме, все готовятся к матчу с Францией дальше», – сказал Безуглов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.03.2016 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 28 марта 2016, 21:59

      Непонятно только почему этот врач двух игроков с симптомами ОРВИ проморгал или он только допинг-тестами в сборной занимается? А ведь заболевшие могли пол-команды заразить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 20:53

      Сдать-то анализы сдали, а когда результаты будут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      in-9 28 марта 2016, 20:04

      конечно прошли денисов и керж не просто так заболели ведь.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      crazy D 28 марта 2016, 20:02

      Ну да,а если ГНК приедет,много футболистов пройдут тест?

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11