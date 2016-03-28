Ефремов: «Разговоров о моем будущем в ЦСКА пока не было»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, выступающий на правах аренды за «Слован», рассказал о своем переходе в словацкую команду, а также заявил, что пока не знает, вернется ли в армейский клуб.

– Как принималось решение об уходе в аренду в «Слован»?

– Это было обоюдное решение. Было понятно, что много за основной состав ЦСКА играть я не буду, обсудили этот момент и с руководством клуба, и с Леонидом Викторовичем Слуцким. Он сказал, что лучше уйти в аренду и получать игровую практику. Сейчас я постоянно играю, улучшаются физические кондиции, нахожусь в игровом тонусе.

– Видите себя дальше в ЦСКА?

– Пока об этом разговоров не было. Ближе к завершению срока аренды будем решать.