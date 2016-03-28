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    Бышовец: «Только после Франции можно будет дать оценку о готовности России к Евро»

    Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец считает, что поставленные перед командой задачи на два товарищеских матча были выполнены.

    «В целом задачи, поставленные перед командой, решены. На первом этапе этого сбора мы увидели в деле экспериментальный состав. Подготовка к матчу с Францией будет уже больше ориентирована на основной состав.

    Матч с Литвой наши футболисты провели неплохо, хотя надо учитывать то обстоятельство, что у соперника перед визитом в Москву была другая товарищеская встреча, поэтому мы имели преимущество. Есть положительные впечатления и от игры дебютантов, и тех, кто давно вызывается в сборную.

    В любом случае только после Франции мы сможем дать оценку, насколько готовы российские футболисты к чемпионату Европы», – считает Бышовец.

    Напомним, что товарищеский матч Россия – Литва закончился со счетом 3:0.

    Источник: Известия

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    28.03.2016 09:49
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