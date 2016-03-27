Шейдаев: «Хотел бы играть всю жизнь в «Зените», но там очень большая конкуренция»

Путь в Зенит для своих окольный. Дубль-аренда-продажа-успех в другом клубе! Потом обратно. Но уже дороже
Форвард «Зенита-2» Рамиль Шейдаев поделился планами относительно своей будущей карьеры
«Контракт с «Зенитом» заканчивается в конце нынешнего сезона, а дальше…Жду предложения от питерцев, но агент уже ищет и другие варианты.
Было бы хорошо провести всю жизнь в этой команде, но в «Зените» очень сильные футболисты, высокая конкуренция, а мне пора стабильно играть на высоком уровне», – сказал Шейдаев.
Напомним, что в осенней части сезона Шейдаев выступал на правах аренды в «Рубине», однако провел в футболке казанской команды лишь одну игру.