Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Кержаков – штучный футболист. Он не должен плавать и искать себе новые клубы»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что у такого игрока, как нападающего «Цюриха» и сборной России Александра Кержакова, не должно быть проблем с игровой практикой. Напомним, футболист принадлежит «Зениту» и на правах аренды выступает в Швейцарии.

    – Возвращение Кержакова в сборную – важное событие?

    – Очень! Не мне давать оценки политике клубов, но такие футболисты, как Саша, – штучные. Они преданы команде, за который забили сотни мячей. И они не должны плавать и искать себе новые клубы. Мы обязательно придем к новой культуре. У меня в жизни был период, когда я любил «Реал». В нем выступало шесть-семь доморощенных футболистов – Рауль и другие. Но пришел новый президент и привез с собой Зидана, Бекхэма... И «Реал» пошел вниз.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.03.2016 07:27
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 27 марта 2016, 14:57

      как раз такое должно плавать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 марта 2016, 09:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и здесь Мудко первый))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 марта 2016, 09:26

      достал своей тупостью

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 марта 2016, 09:24

      И?


      Какие будут действия после таких гордых слов?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11