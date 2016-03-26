Лукаку: «Было бы неплохо со следующего сезона играть в Лиге чемпионов»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку прокомментировал слова своего отца, заявившего, что футболисту нужно выбрать для продолжения карьеры «Баварию» или «Манчестер Юнайтед».

«Отцу нравятся эти команды, такова его точка зрения. Переход в клуб такого уровня – это следующий шаг в моей карьере. Летом мне будет 23 года, было бы неплохо играть в Лиге чемпионов со следующего сезона.

У меня есть агент, который сейчас этим занимается, а я просто хочу хорошо играть, помогать одноклубникам и забивать много голов», – сказал Лукаку.