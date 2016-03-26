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    Отец Лукаку: «Ромелу должен выбирать между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»

    Роджер Лукаку, отец нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, заявил, что его сын готов к переходу в большой клуб. По мнению Лукаку-старшего, бельгиец должен выбирать между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед».

    «Ромелу готов. Мы знаем об интересе «Атлетико», «Баварии», «Ювентуса», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что он должен выбирать между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

    «Манчестер Юнайтед» – это команда, которая находится в процессе становления. «Бавария» – настоящая машина, которой он может идеально подойти. Единственное условие – если Левандовски уйдет из мюнхенского клуба», – отметил отец Лукаку.

    Источник: Goal.com

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    26.03.2016 16:00
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 18:57

      Мамаша согласна с папашей?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 26 марта 2016, 17:31

      в Баварии на него интересно было бы посмотреть

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