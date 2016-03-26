Отец Лукаку: «Ромелу должен выбирать между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед»

Роджер Лукаку, отец нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, заявил, что его сын готов к переходу в большой клуб. По мнению Лукаку-старшего, бельгиец должен выбирать между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед».

«Ромелу готов. Мы знаем об интересе «Атлетико», «Баварии», «Ювентуса», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что он должен выбирать между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

«Манчестер Юнайтед» – это команда, которая находится в процессе становления. «Бавария» – настоящая машина, которой он может идеально подойти. Единственное условие – если Левандовски уйдет из мюнхенского клуба», – отметил отец Лукаку.