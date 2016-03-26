Конте хочет вернуть Лукаку в «Челси»

Основной претендент на пост главного тренера «Челси» Антони Конте хочет видеть в составе синих нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Сообщается, что владелец клуба Роман Абрамович не прочь вернуть бельгийца в стан лондонской команды, назвав его продажу ошибочной. Напомним, за «Челси» форвард выступал с 2011 по 2014 год.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Эвертон» в АПЛ 29 матчей, в которых забил 18 голов.