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    Гризманн: «Мы хотим хорошо подготовиться к домашнему чемпионату Европы»

    Атакующий полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн пообщался с журналистами после товарищеской встречи со сборной Голландии (3:2). Напомним, что игрок «Атлетико» забил первый гол французской сборной в матче, отличившись прямым ударом со штрафного.

    «Мы добились важной победы. Мы хорошо начали матч, но затем допустили ошибки при стандартах. Нам нужно проделать работу над ошибками, которые привели к пропущенным мячам. Мы хотим хорошо подготовиться к домашнему чемпионату Европы, а потому должны побеждать в каждом матче.

    Мой гол со штрафного? Я недавно уже забивал со штрафного, играя за «Атлетико», поэтому был уверен в себе. Я видел позицию вратаря и пробил в свободный угол», – сказал он.

    Источник: L' Equipe

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    26.03.2016 06:03
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