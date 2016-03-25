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  • Ребко: «Спартак» теряет игроков из-за недальновидности руководства»

Ребко: «Спартак» теряет игроков из-за недальновидности руководства»

25 марта 2016, 21:44
3

Хавбек «Луча-Энергии» Алексей Ребко высказал мнение о том, что является причиной, по которой «Спартак» с завидным постоянством покидают хорошие игроки. Напомним, игрок выступал за красно-белых с 2002-го по 2007-й годы.

«В уходе хороших игроков из «Спартака» виновата недальновидность руководства. Неуважение к своим. Дзюба, Тарасов, Торбинский, Шишкин, Самедов и другие любили «Спартак» и хотели за него играть, их воспитали с красно-белыми цветами в сердце. Представьте: тренируешься каждый день, пашешь, отдаешься на все 100, а приезжает иностранец, который ничем не лучше тебя, но его облизывают, он получает в 30 раз больше. Понятно, мы и так бились за ромбик, но хоть какое-то уважение проявите!

Знаете, почему ушел Торбинский? Из-за квартиры. Ему сказали: «Вот тебе зарплата». – «Хорошо, но снимите мне квартиру. Недалеко от базы, нужно к матчам готовиться». – «Нет!». – «Хорошо, подписываю контракт на этих условиях». Но про себя он сказал: «Когда контракт закончится, я отнесусь к вам так же». И ушел – после отличного сезона и вызова в сборную! Конечно, когда он засветился, ему предлагали хорошие условия, но поезд уже ушел. Никто не просит миллиардов, просто относитесь уважительно и к своим.

Видно же было, что Торбинский, Самедов, Погребняк – хорошие игроки. Представьте, какая могла быть команда – мало того, что российская, так еще и сыгранная, дружная. Считаю, «Спартак» 1990‑х годов был силен не только крутыми футболистами, но и русскоязычным дружным составом. Они рубились друг за друга. Жаль, что все так произошло, но спартаковская школа работает, ребята появляются – Обухов, Каюмов, не упустить бы их!», – сказал Ребко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Луч Ребко Алексей
Комментарии (3)
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Диктор
1458956788
Из всех кого Ребко перечислил-жалко лишь только Самедова -остальные так себе игроки.
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Каратель помойников
1458960478
Вот тебе зарплата». – «Хорошо, но снимите мне квартиру. Недалеко от базы, нужно к матчам готовиться».повеселило,а что зарплаты только на доширак хватает?
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