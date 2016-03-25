Агент Дзадзы не в курсе перехода форварда в «Челси»

Кристиан Майфреди, представляющий интересы форварда «Ювентуса» Симоне Дзадзы заявил, что ничего не знает о вероятном уходе игрока из «старой синьоры».

Ранее сообщалось, что нападающий наряду с защитником «бьянконери» Леонардо Бонуччи может перебраться в «Челси».

«Почитал СМИ и узнал, что Дзадза может перейти в «Челси». Я ничего не могу сказать по этому поводу официально. Знаю только то, что сообщают в прессе.

Лестно, что моего подопечного отправляют в такой большой клуб, но Симоне предан «Ювентусу», – сказал Майфреди.