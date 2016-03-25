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    Ковтун: «Играя за ветеранов «Спартака», можно заработать 10-15 тысяч за матч»

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун, ныне являющийся тренером «Тосно», рассказал, сколько можно заработать, принимая участие в матчах среди ветеранов красно-белых.

    – Играя за ветеранов «Спартака», сколько можно заработать в месяц?

    – Из четырех выходных берем два. Если едем по Московской области, то 10-15 тысяч за матч. Плюс тебя привезут, накормят и нагрузят подарками. В Казахстане может дойти и до 30 тысяч. Еще у моей супруги есть небольшой бизнес – медицинский центр в Ростове. Сдаем квартиру в Москве.

    – Вы участвуете в работе медицинского центра?

    – Не, я просто хозяин (улыбается). Есть сестра в Ростове. Она и ведет дела. Я пока себя не вижу бизнесменом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.03.2016 12:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +281

      serhz 26 марта 2016, 14:41

      Во страна!!-люди за 10-15 тыс. в месяц каждый день на работу ходят-потому что другого нет -а эти бывшие недофутболёры-в день! За какие заслуги?- Ковтун в свои ворота только и забивал ,сколько вреда принёс.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 марта 2016, 17:01

      Разоткровенничался, блин, и с кем, блин? Напрасно.

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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 марта 2016, 12:41

      Ковтун: «Играя за ветеранов «Спартака», можно заработать 10-15 тысяч за матч»

      Играя, как инвалид в основе Спартака можно заработать 100-150 у.е. в месяц. ) Ковтун и в этом возрасте играет лучше, чем большая половина теперешнего Спартака.)

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