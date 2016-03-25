Ковтун: «Играя за ветеранов «Спартака», можно заработать 10-15 тысяч за матч»

Во страна!!-люди за 10-15 тыс. в месяц каждый день на работу ходят-потому что другого нет -а эти бывшие недофутболёры-в день! За какие заслуги?- Ковтун в свои ворота только и забивал ,сколько вреда принёс.
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун, ныне являющийся тренером «Тосно», рассказал, сколько можно заработать, принимая участие в матчах среди ветеранов красно-белых.
– Играя за ветеранов «Спартака», сколько можно заработать в месяц?
– Из четырех выходных берем два. Если едем по Московской области, то 10-15 тысяч за матч. Плюс тебя привезут, накормят и нагрузят подарками. В Казахстане может дойти и до 30 тысяч. Еще у моей супруги есть небольшой бизнес – медицинский центр в Ростове. Сдаем квартиру в Москве.
– Вы участвуете в работе медицинского центра?
– Не, я просто хозяин (улыбается). Есть сестра в Ростове. Она и ведет дела. Я пока себя не вижу бизнесменом.