Инсинье: «Матч получился хорошим»

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье жалеет о том, что его команда не смогла победить в товарищеском матче с Испанией (1:1). Несмотря на это, футболист остался доволен игрой своей команды.

«Матч получился хорошим. Жаль, что не удалось добиться победы. Италия действовала интенсивно. Я горжусь тем, что надеваю футболку национальной команды. Для меня это очень важно. Сейчас мы должны продолжать работать, выполняя задачи тренера. На чемпионате Европы сделаем все, чтобы пройти как можно дальше», – сказал он.

Напомним, что именно Инсинье забил единственный мяч в ворота испанской сборной.