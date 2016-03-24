Муса лишился капитанской повязки в сборной Нигерии

Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса больше не является капитаном сборной Нигерии. Такое решение было принято новым главным тренером африканской команды Самсоном Сиасиа, который недавно получил назначение на пост наставника.

Новым капитаном нигерийцев стал полузащитник «Челси» Джон Оби Микел. Сиасиа мотивировал смену капитана сборной тем, что он хочет видеть в этой роли более опытного футболиста. Хавбек лондонцев к своим 28-ми годам успел провести за национальную команду 72 матча.

Отмечается, что после отборочной игры на Кубок Африканский Наций между Нигерией и Египтом, которая состоится 25 марта, Микел получит специальную награду как игрок, который дольше всех выступает за сборную из числа ее нынешних футболистов.