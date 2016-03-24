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    Наставник сборной Уэльса: «Нас беспокоит Словакия и Россия»

    Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн оценил силу соперников своей команды по групповому этапу чемпионата Европы — 2016. Напомним, что в группе В сыграют команды России, Англии, Уэльса и Словакии.

    «Я прекрасно знаю наставника англичан Роя Ходжсона. Он очень редко меняет свои тактические предпочтения, так что в этом плане сборная Англии вряд ли преподнесет сюрприз. Не думаю, что в их игре стоит ожидать резких изменений.

    Мы больше беспокоимся из-за Словакии и России. Про эти команды мы знаем недостаточно много, поэтому следует проделать домашнюю работу и подготовиться», — сказал наставник валлийцев.

    Источник: Skysports

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    24.03.2016 15:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      AlexeySu 24 марта 2016, 15:19

      Не беспокойся Крис! Боюсь что Бейл сделает из наших великовозрастных защитников просто клоунов. Очень хотелось бы верить в светлое будущие, жить мыслями о Евро-2008...НО их слишком много. Главное "НО" которое не позволит сборной ничего показать, это "лимит".!

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