Колосков: «Невызов игроков РФПЛ в сборную Украины – продолжение государственной политики»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил свое мнение относительно невызова в сборную Украины футболистов, выступающих в РФПЛ.

– Украинская сторона ссылается не на спортивные принципы. Ладно, если бы это было по отношению к одному футболисту, можно было бы поверить. Но тут массовое явление! Это можно расценивать как очередную глупость.

– Чем чаще играет футболист, тем лучше для сборной. Тем более РФПЛ – не самый последний чемпионат Европы. Или политика взяла верх?

– Все понятия смешались. Все это – продолжение государственной политики.

– То есть главный тренер сборной может и хотел видеть ребят из РФПЛ в команде, но ему могли запретить их вызвать?

– Не знаю. Ему могли сказать и заранее – не вызывай их. Фантазировать тут можно долго, но факт остается фактом – футболисты не вызваны в сборную.

– Как скоро ситуация может измениться?

– Здесь зависит от политиков, переговоров. Но на данный момент таких предпосылок к улучшению нет.

– ФИФА или УЕФА могут повлиять на ситуацию?

– Нет. Приглашение в сборную – дело национальной федерации.