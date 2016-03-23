Мата: «Любой футболист был бы рад поиграть с Ибрагимовичем в одной команде»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился своим мнением о возможном переходе в стан манкунианцев форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

«Я не знаю, что он собирается делать. Мы даже не можем знать, покинет ли он «ПСЖ» по истечению своего контракта. Возможно, он решит начать новую главу в своей длинной футбольной карьере. Он был в огромном количестве стран и лиг и везде выигрывал трофеи. Это говорит о его качествах, как игрока.

Думаю, любой футболист был бы счастлив поиграть с ним в одной команде», – отметил Мата.

Напомним, что контракт Ибрагимовича с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. В качестве вариантов продолжения карьеры шведа назывался ряд английский клубов и команд американской МЛС.