Начо: «Никто не был доволен Бенитесом»

Защитник «Реала» Начо рассказал о том, какой эффект на команду произвела смена тренера. Напомним, минувшей зимой Зинедин Зидан сменил на посту наставника мадридцев Рафаэля Бенитеса.

«С Бенитесом все было как-то неопределенно. Никто не был доволен, а пресса постоянно критиковала нас.

Но под его руководством я многому научился и сыграл много матчей. Он был не настолько плох, чтобы его выгонять, да и мы играли не так уж плохо, но клуб принял решение, и теперь нам хорошо. Мы – команда, мы нуждались в этом.

Пришел Зидан, и все расслабились, команда стала играть лучше. Зидан – спокойный тренер, который разговаривает с игроками», – сказал Начо.