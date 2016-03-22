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    Слуцкий: «Не боимся лететь в Париж»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, прибывший в расположение национальной команды для подготовки к товарищеским матчам с Литвой (26 марта) и Францией (29 марта), поделился своим мнением о безопасности в Париже, где его подопечным предстоит провести одну из встреч.

    «Не боимся лететь в Париж. Думаю, что в связи со случившимся в Брюсселе будут приняты все необходимые меры безопасности», – сказал Слуцкий.

    Напомним, что сегодня утром в Брюсселе произошел ряд взрывов. Теракты затронули аэропорт и метро бельгийской столицы. По предварительным данным есть информация о 13 погибших и десятках раненых.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2016 16:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 марта 2016, 22:21

      Вызывает уважение позиция главного тренера нашей сборной,скорее всего в Париже все будет нормально!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 22 марта 2016, 17:40

      по бигмаку и впирёт

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 22 марта 2016, 17:10

      Эти французы - они непрофессионалы ни в чём. Ивро-о-па.
      В тот раз у них на стадио вообще президент сидел - что совершенно не помешало устротиь взрывы поблизости, а заодно устроить жуткий рейд со стрельбой и погибшими. При этом мы будем вынуждены доверяться ИХ спецслужбам. Млять.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ФК Зенит всея Руси 22 марта 2016, 17:32

      Ты думаешь у нас лучше? Окромя, конечно, охраны персоны Его Величества?

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