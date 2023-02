Ребенок в перерыве матча в Голландии отпраздновал забитый гол в стиле Роналду

В ходе перерыва матча 28 тура голландской Эредивизие между «Гронингеном» и «Витессом» юный болельщик команды хозяев в проходе забил гол и отпраздновал его в том же стиле, в котором свои забитые мячи празднует нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Этот момент был встречен бурной реакцией трибун.

«Гронинген» по итогам встречи уступил «Витессу» со счетом (0:3).

A kid at the FC Groningen game goes into full Cristiano Ronaldo celebration mode #RealMadrid pic.twitter.com/2blB14p2gh