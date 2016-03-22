Агент: «Измайлов скоро начнет тренироваться в новом клубе»

Агент бывшего полузащитника сборной России Марата Измайлова, выступавшего за «Локомотив», «Краснодар», «Спортинг» и «Порту», Паулу Барбоза заявил, что в ближайшее время его клиент подпишет контракт с новым клубом и возобновит свою карьеру с началом следующего сезона осенью.

«Марат скоро начнет тренироваться в новом клубе. Каком именно? Пока контракт не подписан, я не могу говорить об этом. Почему? Потому что он может быть заявлен только в следующее трансферное окно», – проинформировал агент.

Последним клубом, за который выступал Измайлов, был «Краснодар». В составе «быков» хавбек провел 22 матча, забил один гол и стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2014/15, после чего он решил приостановить свою футбольную карьеру.