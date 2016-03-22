Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хомуха: «Какой смысл заниматься воспитанием молодых футболистов для сборной, если проще раздавать паспорта?»

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал выбор игроков главного тренера сборной России Леонида Слуцкого на товарищеские матчи против Литвы (26 марта) и Франции (29 марта), а также рассказал о своем отношении к натурализации игроков для национальной команды.

    – Как отнеслись к тому, что из «Ростова» никто из футболистов не получил приглашения в нашу сборную?

    – Меня это не удивило. Тренер выбирает кандидатов в национальную команду, он отвечает за результат, это его право. Выбор сделан и все должны его уважать. В «Ростове» есть претенденты на попадание в сборную, которые должны подтверждать высокий уровень в каждом матче. Но в клубе Курбана Бердыева преобладают командные взаимодействия, а не индивидуальные качества футболистов. Там именно командная игра стоит на первом плане. Хотя Леонид Слуцкий вызывал ребят из «Ростова», чтобы посмотреть на них в сборной и сформировать своe представление.

    – Если говорить о Гилерме, которого уже вызвали, он нужен нашей сборной, как вы считаете?

    – Это хороший вратарь, но я не могу сказать, что Гильерме сильнее других голкиперов, которые уже продолжительное время являются лидерами в своих командах. Можно назвать Беленова, Рыжикова, Реброва.

    – Как вы относитесь к натурализации иностранцев для сборной России в глобальном смысле?

    – Отрицательно. Какой в этом случае смысл заниматься воспитанием наших молодых футболистов, выстраивать систему подготовки? Проще раздавать игрокам российские паспорта.

    Источник: Eurofootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2016 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 23 марта 2016, 03:35

      может Беленов и не хуже Гильерме, но у бразильца больше опыта игры с европейскими клубами...по поводу натурализации...если взять того же Фернандеса, он давно играет в рпл и по сути он делит звание лучшего крайнего защитника с Смольниковым, так почему ему не дать возможность играть за сборную если у него есть желание???и вообще если бы он хотел он давно бы уже уехал из рпл.п.с. если у игрока есть желание и высокий уровень игры почему не дать ему возможность играть за сборную?куда лучше чем будет играть за сборную тот кто после матча будет говорить: -это ваши проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 марта 2016, 17:48

      После отставки из молодёжной сборной Хомуха резко стал сторонником критического реализма, ага. Интересно, а чем руководствовался сам Хомуха, выступая за команду из дудаевского Грозного, а?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 марта 2016, 17:07

      Расплата за политику Мутко и Фурсенко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 марта 2016, 15:13

      Один из немногих вменяемых..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > андрей андреев 22 марта 2016, 17:49

      Серьёзно?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11