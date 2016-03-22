Хомуха: «Какой смысл заниматься воспитанием молодых футболистов для сборной, если проще раздавать паспорта?»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал выбор игроков главного тренера сборной России Леонида Слуцкого на товарищеские матчи против Литвы (26 марта) и Франции (29 марта), а также рассказал о своем отношении к натурализации игроков для национальной команды.

– Как отнеслись к тому, что из «Ростова» никто из футболистов не получил приглашения в нашу сборную?

– Меня это не удивило. Тренер выбирает кандидатов в национальную команду, он отвечает за результат, это его право. Выбор сделан и все должны его уважать. В «Ростове» есть претенденты на попадание в сборную, которые должны подтверждать высокий уровень в каждом матче. Но в клубе Курбана Бердыева преобладают командные взаимодействия, а не индивидуальные качества футболистов. Там именно командная игра стоит на первом плане. Хотя Леонид Слуцкий вызывал ребят из «Ростова», чтобы посмотреть на них в сборной и сформировать своe представление.

– Если говорить о Гилерме, которого уже вызвали, он нужен нашей сборной, как вы считаете?

– Это хороший вратарь, но я не могу сказать, что Гильерме сильнее других голкиперов, которые уже продолжительное время являются лидерами в своих командах. Можно назвать Беленова, Рыжикова, Реброва.

– Как вы относитесь к натурализации иностранцев для сборной России в глобальном смысле?

– Отрицательно. Какой в этом случае смысл заниматься воспитанием наших молодых футболистов, выстраивать систему подготовки? Проще раздавать игрокам российские паспорта.