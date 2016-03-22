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  • Хомуха: «Какой смысл заниматься воспитанием молодых футболистов для сборной, если проще раздавать паспорта?»

Хомуха: «Какой смысл заниматься воспитанием молодых футболистов для сборной, если проще раздавать паспорта?»

22 марта 2016, 13:54
6

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал выбор игроков главного тренера сборной России Леонида Слуцкого на товарищеские матчи против Литвы (26 марта) и Франции (29 марта), а также рассказал о своем отношении к натурализации игроков для национальной команды.

– Как отнеслись к тому, что из «Ростова» никто из футболистов не получил приглашения в нашу сборную?

– Меня это не удивило. Тренер выбирает кандидатов в национальную команду, он отвечает за результат, это его право. Выбор сделан и все должны его уважать. В «Ростове» есть претенденты на попадание в сборную, которые должны подтверждать высокий уровень в каждом матче. Но в клубе Курбана Бердыева преобладают командные взаимодействия, а не индивидуальные качества футболистов. Там именно командная игра стоит на первом плане. Хотя Леонид Слуцкий вызывал ребят из «Ростова», чтобы посмотреть на них в сборной и сформировать своe представление.

– Если говорить о Гилерме, которого уже вызвали, он нужен нашей сборной, как вы считаете?

– Это хороший вратарь, но я не могу сказать, что Гильерме сильнее других голкиперов, которые уже продолжительное время являются лидерами в своих командах. Можно назвать Беленова, Рыжикова, Реброва.

– Как вы относитесь к натурализации иностранцев для сборной России в глобальном смысле?

– Отрицательно. Какой в этом случае смысл заниматься воспитанием наших молодых футболистов, выстраивать систему подготовки? Проще раздавать игрокам российские паспорта.

Источник: Eurofootball
Чемпионат Европы Россия Россия Хомуха Дмитрий
Комментарии (6)
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андрей андреев
1458648835
Один из немногих вменяемых..
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1458655657
Расплата за политику Мутко и Фурсенко.
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Aztec58
1458658137
После отставки из молодёжной сборной Хомуха резко стал сторонником критического реализма, ага. Интересно, а чем руководствовался сам Хомуха, выступая за команду из дудаевского Грозного, а?
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sour12
1458693345
может Беленов и не хуже Гильерме, но у бразильца больше опыта игры с европейскими клубами...по поводу натурализации...если взять того же Фернандеса, он давно играет в рпл и по сути он делит звание лучшего крайнего защитника с Смольниковым, так почему ему не дать возможность играть за сборную если у него есть желание???и вообще если бы он хотел он давно бы уже уехал из рпл.п.с. если у игрока есть желание и высокий уровень игры почему не дать ему возможность играть за сборную?куда лучше чем будет играть за сборную тот кто после матча будет говорить: -это ваши проблемы.
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