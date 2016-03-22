Ташуев: «Слухи об отставке меня не волнуют, у «Кубани» все идет по плану»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

«Я чувствую доверие к себе и со стороны Олега Артушевича Мкртчана, остальное меня не волнует. На сообщения в прессе никак не реагирую, продолжаю работу.

Я принял команду на 16-м месте, а теперь она на 13-м. Все идет по плану. Команда у нас молодая. Некоторые лидеры ушли, зато пришли молодые ребята», – отметил Ташуев.

После 21 тура «Кубань» занимает 13 место в турнирной таблице российской Премьер-лиге, имея в своем активе 18 очков.