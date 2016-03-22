Тренер вратарей «Браги»: «Крицюк имеет все задатки для того, чтобы стать голкипером топ-уровня»

Тренер вратарей «Браги» Жорже Витал, работавший в свое время с голкипером «Краснодара» и сборной России Станиславом Крицюком, рассказал о том, какие впечатления у него остались от работы с российским вратарем.

«Для Крицюка это был вызов, ведь парню предстояло пройти через ряд не самых простых ситуаций на пути к успеху. Это и социальная адаптация к новой стране, к городу, к клубу. Это и языковой барьер. Это и техническая и тактическая адаптация. Но организация работы в «Браге» помогла Крицюку справиться с первым испытанием, что позволило ему чувствовать себя более уверенно. Что касается непосредственно тренировок, помню, что это была сложная, но очень интересная работа. Мы сразу обозначили приоритеты. У Крицюка есть необходимые задатки для того, чтобы стать голкипером топ-уровня. И у него есть желание становиться лучше день ото дня. Он умный парень и очень профессиональный игрок.

Он всегда выступал на очень высоком уровне. У него не было каких-то взлетов и спадов. Ты всегда знаешь, чего от него ожидать. И ожидания эти всегда самые высокие. Он всегда показывал свой класс. С первых же дней его пребывания в команде. Мы ясно видели его потенциал. У него отличное понимание игры, хорошие технические навыки, отличная взрывная реакция. И, конечно же, мастерство. Когда он только прибыл в «Брагу», он показал всe то, что нужно уметь вратарю в современном футболе», – приводит слова Витала sportizen.ru.