Ролан Гусев: «Не знаю, кто в сборной может заменить Широкова»

Иванов ни чем не хуже и не чем не уступает по игре Широкову.
Ну а вот с такими словами об игроках, что Широкова, что Березуцских, что ждём Кержаков востоновиться или нет, так они уже зазвездились все, мало того их менять надо уже по возрасту
Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев не ждет от Леонида Слуцкого экспериментов с составом национальной команды, пишет «Российская газета».
– Хочется увидеть состав, который будет играть на чемпионате Европы. Уверен, Слуцкому сейчас не до экспериментов, времени слишком мало осталось до начала турнира.
– Результат в матчах с Литвой и Францией будет иметь большое значение?
– Любой матч сборной важен, но сейчас Слуцкому надо посмотреть, кто в какой форме. Есть вопросы по тому же Кокорину и Широкову, которым еще нужно время на адаптацию в «Зените» и ЦСКА.
– Считаете, неважная форма Широкова может стать проблемой для сборной?
– Роман – лидер нашей сборной, и Слуцкому он нужен в хорошей форме. Я с трудом себе представляю, кто его может заменить, тем более что Широков еще и капитан команды.
– А кого из сборной можете выделить?
– Прежде всего Дзюбу, он сейчас у нас номер один в атаке. Отмечу и Смолова, которого я вообще считаю одним из лучших наших футболистов. Как всегда в порядке Игнашевич с Березуцким, хотя сколько лет все говорят о том, что им пора найти замену.