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    Ролан Гусев: «Не знаю, кто в сборной может заменить Широкова»

    Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев не ждет от Леонида Слуцкого экспериментов с составом национальной команды, пишет «Российская газета».

    – Хочется увидеть состав, который будет играть на чемпионате Европы. Уверен, Слуцкому сейчас не до экспериментов, времени слишком мало осталось до начала турнира.

    – Результат в матчах с Литвой и Францией будет иметь большое значение?

    – Любой матч сборной важен, но сейчас Слуцкому надо посмотреть, кто в какой форме. Есть вопросы по тому же Кокорину и Широкову, которым еще нужно время на адаптацию в «Зените» и ЦСКА.

    – Считаете, неважная форма Широкова может стать проблемой для сборной?

    – Роман – лидер нашей сборной, и Слуцкому он нужен в хорошей форме. Я с трудом себе представляю, кто его может заменить, тем более что Широков еще и капитан команды.

    – А кого из сборной можете выделить?

    – Прежде всего Дзюбу, он сейчас у нас номер один в атаке. Отмечу и Смолова, которого я вообще считаю одним из лучших наших футболистов. Как всегда в порядке Игнашевич с Березуцким, хотя сколько лет все говорят о том, что им пора найти замену.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2016 10:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 22 марта 2016, 15:54

      Иванов ни чем не хуже и не чем не уступает по игре Широкову.
      Ну а вот с такими словами об игроках, что Широкова, что Березуцских, что ждём Кержаков востоновиться или нет, так они уже зазвездились все, мало того их менять надо уже по возрасту

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 22 марта 2016, 12:49

      ШИРОКОВ?эта гордая собака скорей сольёт матч,чем что то сделает.если не по его всё пойдёт.

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