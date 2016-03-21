Ташуев может покинуть «Кубань» уже на этой неделе

«Кубань» недовольна работой главного тренера команды Сергея Ташуева. Руководство желто-зеленых предъявляет специалисту претензии по качеству игры, а также результатам после возобновления сезона. Решение о дальнейшей судьбе наставника будет принято в течение ближайших нескольких дней.

«Кубань» после 21-го тура имеет в своем активе 18 очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. После возобновления чемпионата команда Ташуева потерпела два поражения в трех играх. Также краснодарцы вылетели из кубка России на стадии четвертьфинала, проиграв «Зениту» (0:1).

Напомним, специалист взошел на тренерский мостик «Кубани» в сентябре прошлого года, сменив на своем посту Дмитрия Хохлова.