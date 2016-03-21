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Ташуев может покинуть «Кубань» уже на этой неделе

21 марта 2016, 21:33
10

«Кубань» недовольна работой главного тренера команды Сергея Ташуева. Руководство желто-зеленых предъявляет специалисту претензии по качеству игры, а также результатам после возобновления сезона. Решение о дальнейшей судьбе наставника будет принято в течение ближайших нескольких дней.

«Кубань» после 21-го тура имеет в своем активе 18 очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. После возобновления чемпионата команда Ташуева потерпела два поражения в трех играх. Также краснодарцы вылетели из кубка России на стадии четвертьфинала, проиграв «Зениту» (0:1).

Напомним, специалист взошел на тренерский мостик «Кубани» в сентябре прошлого года, сменив на своем посту Дмитрия Хохлова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Ташуев Сергей
Комментарии (10)
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vladik12
1458585835
Вряд ли кого-то лучше Ташуева удастся заманить. А он, как представляется, спасет. Пусть через стыки, но вылететь не даст.
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Вомбат
1458585906
Уволить Ташуева за поражение от ЦСКА - отличное решение. После этого Кубань неминуемо уйдет в ФНЛ, причем надолго. А то непорядок - целых две команды из одного города, но не Москвы, в РФПЛ.
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Taps
1458587122
Даже в Питере нет 2-х команд. Бардак ! Одну можно сократить.
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Igorello97
1458587609
После матча с ЦСКА сначала Гончаренко уволили, теперь Ташуев на очереди. Что-то тут не так.
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ЖОРРО
1458591986
Опять хорошего тренера сплавляют...
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time_killer
1458592720
Блин, ну что за бред опять. У кого они должны были выигрывать за это время? У Зенита? У ЦСКА? Серьезно?
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Алекc
1458596958
Начинается.... Дайте поработать человеку!
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ilya733090
1458598877
Где голова у людей?! Нахера увольнять? Пусть человек до конца сезона хотя бы доработает, у него с трудом, но получается, он вытащить должен Кубань!
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FanatSerj
1458599263
В руководстве клуба кубанойды ....
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