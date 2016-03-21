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    Ташуев может покинуть «Кубань» уже на этой неделе

    «Кубань» недовольна работой главного тренера команды Сергея Ташуева. Руководство желто-зеленых предъявляет специалисту претензии по качеству игры, а также результатам после возобновления сезона. Решение о дальнейшей судьбе наставника будет принято в течение ближайших нескольких дней.

    «Кубань» после 21-го тура имеет в своем активе 18 очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. После возобновления чемпионата команда Ташуева потерпела два поражения в трех играх. Также краснодарцы вылетели из кубка России на стадии четвертьфинала, проиграв «Зениту» (0:1).

    Напомним, специалист взошел на тренерский мостик «Кубани» в сентябре прошлого года, сменив на своем посту Дмитрия Хохлова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2016 21:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 марта 2016, 01:27

      В руководстве клуба кубанойды ....

      1
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      Рейтинг: +28

      ilya733090 22 марта 2016, 01:21

      Где голова у людей?! Нахера увольнять? Пусть человек до конца сезона хотя бы доработает, у него с трудом, но получается, он вытащить должен Кубань!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 22 марта 2016, 00:49

      Начинается.... Дайте поработать человеку!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      time_killer 21 марта 2016, 23:38

      Блин, ну что за бред опять. У кого они должны были выигрывать за это время? У Зенита? У ЦСКА? Серьезно?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 марта 2016, 23:26

      Опять хорошего тренера сплавляют...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 21 марта 2016, 22:13

      После матча с ЦСКА сначала Гончаренко уволили, теперь Ташуев на очереди. Что-то тут не так.

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 21 марта 2016, 22:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже в Питере нет 2-х команд.
      Бардак !
      Одну можно сократить.

      -10
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 > Taps 21 марта 2016, 22:15

      Ты еб*нат? Иди на х*й со своим Питером, если кого и сокращать то Зенит.

      5
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 21 марта 2016, 21:45

      Уволить Ташуева за поражение от ЦСКА - отличное решение. После этого Кубань неминуемо уйдет в ФНЛ, причем надолго. А то непорядок - целых две команды из одного города, но не Москвы, в РФПЛ.

      5
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