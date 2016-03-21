Карпин будет готовить пиццу для всех желающих в одном из ресторанов Армавира

Тренеры и футболисты «Торпедо» примут участие в мастер-классе по приготовлению пиццы в одном из ресторанов Армавира. Состоится это мероприятие 24-го марта.

Все посетители смогут отведать пиццы, приготовленной главным тренером Валерием Карпиным, тренером-аналитиком Алонсо Салинасом Гиллермо, защитником Сергеем Мирошниченко, полузащитниками Романом Войделем и Романом Григоряном, а также нападающим Василием Павловым. Помогать им в приготовлении традиционного итальянского блюда будет шеф-повара заведения.

Напомним, вчера «Торпедо» добилось крупной победы над лидером «Газовиком» (3:0) в матче 27-го тура ФНЛ.