Бегович: «Моуринью пришлось отвечать за неудачи клуба»

Голкипер «Челси» Асмир Бегович настаивает, что Жозе Моуринью уволили не из-за того, что он «потерял раздевалку».

«Не думаю, что он «потерял раздевалку». Даже в самом конце мы добивались неплохих результатов.

Поражение от «Лестера» стало последней каплей. Результаты были недопустимы для команды нашего уровня – мы должны выигрывать в каждом матче несмотря ни на что. Кто-то должен был ответить за неудачи, и этим кем-то стал тренер», – сказал Бегович.

Отметим, что а последнее время португальца сватают в другие английские клубы, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».